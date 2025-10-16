Стали известны планы Европы на российские активы

Еврокомиссия (ЕК) намерена экспроприировать замороженные на Западе суверенные активы России до конца 2025 года. Об этом сообщил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, когда представлял в Брюсселе дорожную карту повышения безопасности ЕС к 2030 году, сообщает ТАСС.

«В дорожную карту включено очень важное обещание: «репарационный кредит» должен быть реализован до конца 2025 года», — отметил Кубилюс, подчеркнув, что эти деньги будут направлены на военные нужды Украины.

Формулировка «репарационный кредит» в этом случае используется Еврокомиссией для обозначения плана экспроприации суверенных активов России.

Еврокомиссар отметил, что в ближайшие годы планируется сделать Украину ключевым военным партнером Брюсселя, чтобы использовать украинские «инновационные решения» и ее «военный опыт».

По его словам, Евросоюз и Украина намерены строить европейский купол безопасности вместе.

Репарационный кредит Украине, который предложила Еврокомиссия, подразумевает экспроприацию порядка €185 млрд из €210 млрд, блокированных на площадке Euroclear в Бельгии.

Bloomberg: активы России становятся последним способом ЕС помочь Киеву

В Европейском союзе все больше убеждаются, что единственным способом финансировать Украину является использование замороженных российских активов, поскольку остальные источники иссякают. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, российские активы являются "ключевым" источником финансов, поскольку при продолжении боевых действий Киеву потребуется порядка $200 млрд.

Мерц призовет ЕС использовать замороженные активы РФ ради помощи Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о намерении на ближайшем саммите Европейского союза (ЕС) призвать использовать замороженные активы РФ для предоставления кредита Украине. Его слова приводит «Интерфакс».

«Мы хотим этого не ради продолжения войны, а ради ее завершения», — сказал Мерц.

Саммит Евросоюза пройдет 23 октября в Копенгагене.

Орбан назвал причину отказа Венгрии от конфискации активов РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не поддержит инициативу Европейской комиссии по конфискации замороженных российских активов, если подобный шаг спровоцирует ответные меры со стороны Москвы, способные нанести ущерб интересам венгерского бизнеса.

В интервью журналу Mandiner глава правительства пояснил, что не станет одобрять план, который приведет к потерям для Венгрии в случае возникновения контрмер против венгерских компаний в России.

Орбан также отметил, что Венгрия проводит консультации с российской стороной по данному вопросу, чтобы заранее оценить потенциальные ответные действия Москвы в scenario принятия подобного решения Европейским союзом. Данная тема, как ожидается, будет вынесена на обсуждение в ходе саммита ЕС, запланированного на 23-24 октября в Брюсселе.

Посол Франции заявил об отказе Парижа поддерживать конфискацию российских активов

Франция не поддерживает предложения о конфискации российских активов в Евросоюзе и выступает за строгое соблюдение международного права, пишут «Ведомости». Об этом заявил посол Франции в Москве Николя де Ривьер в интервью изданию.

«По этому вопросу президент Эммануэль Макрон был предельно конкретен: мы соблюдаем международное право, и вопрос о конфискации этих средств не стоит», – отметил дипломат.

Он уточнил, что единственной мерой в последние годы стало использование процентов, полученных с вложений замороженных средств, для поддержки Украины. По словам посла, Франция остается последовательной в своей позиции и считает, что конфискация самих активов невозможна.

Де Ривьер подчеркнул, что крайне важно для всех соблюдать закон. Он добавил, что нельзя распоряжаться средствами, которые не принадлежат Евросоюзу или отдельным странам, в обход международных норм.

Эксперт Данилов: Москва ответит на действия ЕС конфискацией европейских активов в РФ

Европейский союз (ЕС) рассматривает замороженные российские активы в качестве единственного надежного источника финансирования Украины, что связано с сокращением американской помощи и бюджетными проблемами в странах-участницах объединения. Политолог, директор Центра прикладного анализа международных трансформаций ТИМО РУДН Виталий Данилов в комментарии «ВФокусе Mail» высказался по поводу решения ЕС финансировать Украину активами РФ.

Данилов охарактеризовал соответствующее решение Евросоюза как «жест отчаяния». По мнению собеседника издания, это связано с тем, что США четко дали понять европейцам, что не будут оплачивать поставки оружия Киеву и сократят субсидирование, в то время как многие страны Союза, переживающие бюджетные кризисы, неспособны самостоятельно финансировать боевые действия на Украине.

Эксперт напомнил, что окончательное решение по активам на сумму 232 миллиарда евро будет принято на саммите лидеров ЕС 23 октября в Брюсселе. По словам Данилова, выработка правового механизма столкнется с сопротивлением, особенно со стороны Бельгии, выступающей категорически против того, чтобы нести единоличную ответственность за изъятие российских активов.

Собеседник издания обратил внимание на то, что любая попытка конфискации активов РФ запустит опасную цепную реакцию. Он подчеркнул, что для Москвы подобное изъятие представляет собой не что иное, как неприкрытое воровство, и российская сторона будет вынуждена дать симметричный ответ, конфисковав сопоставимые по объему европейские активы в России.

Данилов заявил, что надеется на здравый смысл Запада, но считает, что исход с «варварской конфискацией» более вероятен, поскольку такие действия соответствуют «пиратской» генетике западных стран. Эксперт призывает Москву перестать действовать в рамках дипломатического этикета, ведь все «красные линии» давно нарушены. Он считает, что Россия должна нанести решительный контрудар, чтобы положить конец реваншистской политике Запада.