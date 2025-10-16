Поставки газа в Приднестровье возобновят с 17 октября

Председатель правления газораспределительной компании "Молдовагаз" Вадим Чебан проинформировал о возобновлении полноценных поставок газа в непризнанное Приднестровье, что позволит прекратить режим экономии.

"С 17 октября возобновляются полноценные поставки природного газа в Приднестровский регион Республики Молдова в контрактных объемах, необходимых для обеспечения потребностей всех категорий потребителей. Это позволит восстановить подачу горячей воды и приступить к началу отопительного периода", - написал Чебан в своем Telegram-канале.