В Иране заявили, что санкции против страны не помешают поставкам газа из РФ

Активация механизма snapback, предусматривающего восстановление антииранских санкций СБ ООН, не создаст никаких препятствий для поставок российского газа в Иран. Об этом заявил заместитель министра нефти исламской республики Омид Шакери.

"Российская сторона занимается вопросами, связанными с реализацией этого плана, не обращая внимания на механизм snapback. Атмосфера на встречах позитивная, и мы надеемся, что все будет реализовано на практике", - приводит его слова агентство IRNA.

26 сентября СБ ООН отклонил предложенный Россией и Китаем проект резолюции, предлагающий продлить на шесть месяцев действие резолюции СБ ООН 2231, принятой в поддержку сделки по иранской ядерной программе. 28 сентября санкции ООН в отношении Ирана вступили в силу.

В конце июня 2024 года "Газпром" и National Iranian Gas Company подписали стратегический меморандум о проработке организации поставок российского газа в Иран. Стороны также обсудили первоочередные шаги по реализации меморандума и другие направления сотрудничества в энергетической сфере.

В январе 2025 года министр энергетики РФ Сергей Цивилев сообщил, что Москва и Тегеран согласовали маршрут газопровода в Иран через Азербайджан, переговоры находятся на финальной стадии согласования цены поставок. Объемы поставок на первом этапе могут составить до 2 млрд куб. м с перспективой их доведения до 55 млрд куб. м. В августе в интервью ТАСС иранский посол Джалали выразил надежду на то, что поставки российского газа в исламскую республику через Азербайджан удастся начать в ближайшие сроки, подчеркнув, что почти все вопросы с "Газпромом" уже решены.