Мосбиржа проведет торги 1 и 3 ноября

Московская биржа определила регламент проведения торгов в ноябре 2025 года и проведет торги в рабочую субботу, 1 ноября, и нерабочий понедельник, 3 ноября, говорится в сообщении площадки.

Как отмечается, в рабочую субботу, 1 ноября, торги на всех рынках проводятся в обычном режиме, в воскресенье, 2 ноября, торги не проводятся. В нерабочий понедельник, 3 ноября, торги будут проводиться на всех рынках.

"При этом на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения сделок (сделок с расчетами "Today") и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения данных сделок своп", - уточняется в сообщении площадки.

Кроме того, в праздничный день, 4 ноября, торги не проводятся. В остальные рабочие дни ноября торги на рынках биржи будут осуществляться по стандартному расписанию, уточнила площадка.

"Торги в выходные дни 22-23 ноября на фондовом и срочном рынках Московской биржи проводиться не будут в связи с проведением технических работ. В остальные выходные - 8-9, 15-16 и 29-30 ноября - торги на фондовом и срочном рынках пройдут по стандартному расписанию дополнительной торговой сессии выходного дня", - отмечается в сообщении.

Как сообщали ТАСС в Роструде, шестидневная рабочая неделя ожидает россиян в конце октября - начале ноября. После нее запланированы три выходных дня в связи с празднованием Дня народного единства. Это будет первая шестидневка в 2025 году.

При этом суббота, 1 ноября, - это предпраздничный рабочий день, его продолжительность сокращена на один час. После шестидневки россиян ждут три выходных дня. Так, 2 ноября (воскресенье) - это обычный выходной день, 3 ноября (понедельник) - перенесенный выходной с субботы, 1 ноября, а 4 ноября (вторник) - праздничный выходной. Затем ожидается сокращенная рабочая неделя. Россияне будут работать три дня - с 5 по 7 ноября, сообщали в Роструде.