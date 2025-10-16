Предсказано возможное решение ЦБ по ключевой ставке в России

На заседании в следующую пятницу, 24 октября, Центральный банк России (ЦБ) вероятнее всего сохранит ключевую ставку на уровне 17 процентов. Так предсказал возможное решение регулятора сооснователь инвестиционной компании ALT3 Capital Динар Фасхутдинов (комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру»).

По словам инвестора, базовым сценарием остается сохранение текущих параметров денежно-кредитной политики (ДКП). К этому решению регулятор подталкивают ускорение роста цен, а также высокие инфляционные ожидания населения. Дополнительным проинфляционным фактором выступает предстоящее повышение НДС, способное разогнать подорожание товаров и услуг.

«Рынок труда продолжает демонстрировать признаки перегрева при безработице на историческом минимуме, а кредитование расширяется ускоренными темпами на фоне некоторого смягчения условий банками. В этих условиях Банк России будет придерживаться выжидательной тактики, оценивая устойчивость дезинфляционных процессов. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркнула наличие пространства для снижения ставки, но отметила, что решения не предопределены и будут приниматься исходя из фактической динамики экономики и цен. Возобновление цикла смягчения более вероятно в ноябре-декабре при сохранении позитивных трендов по инфляции», — пояснил Фасхутдинов.

Набиуллина ранее допустила, что снижение ключевой ставки до конца года возможно, но пока что перспективы ее движения остаются неопределенными.

Ряд экспертов полагает, что на ближайшем заседании совета директоров 24 октября будет принято решение о сохранении ключевой ставки. Говорить о каком-то движении вниз можно будет только на следующем заседании, которое состоится 19 декабря. Участники рынка начинают готовиться к более продолжительному периоду высоких ставок в связи с рядом негативных факторов.