Путин рассказал о планах РФ ввести 29 гигаватт мощности АЭС

Россия на горизонте 15 лет планирует ввести более 29 гигаватт мощности атомных электростанций. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

Эти планы президент озвучил во время выступления на международном форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве.

«В России на горизонте полутора десятков лет запланирован ввод более 29 гигаватт мощности атомных электростанций, включая малые АЭС», — сказал он.

В ходе выступления президент РФ отметил, что уголь по-прежнему занимает весомую долю в мировом энергобалансе.

Международный форум «Российская Энергетическая неделя» (РЭН) является одной из основных международных площадок для обсуждения тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. В мероприятии традиционно принимают участие руководители крупнейших компаний энергетической отрасли. Форум объединяет ученых, экспертов и журналистов из 80 стран.

