Путин: Россия намерена укреплять позиции мирового энергетического лидера

На международном форуме «Российская энергетическая неделя» российский президент Владимир Путин заявил, что Россия будет укреплять статус ведущей мировой энергетической державы.

По его словам, страна намерена развивать партнёрские связи с целью формирования справедливой и устойчивой глобальной энергетической системы, ориентированной на интересы будущих поколений.

Форум проходит с 15 по 17 октября в Москве.

Главная тема мероприятия — «Создавая энергетику будущего вместе».