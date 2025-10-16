Путин: Газификация в России достигла почти 75%

Уровень газификации регионов составляет почти 75%, он продолжит расти, пообещал президент России Владимир Путин.

"Уровень газификации в России приближается к 75% и, безусловно, будет расти дальше. Если быть более точным - 74,7%. И рост с 2019 года составил 6,1 процентных пункта", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии Российской энергетической недели.

Напомним, газификация ведется в 72 регионах страны, за пять лет газифицировано 300 тысяч домовладений и около 1,4 тысячи котельных, с 2021 года газифицировано около 1,9 тысячи населенных пунктов.

В январе - августе этого года "Газпром" создал условия для подачи газа потребителям в 128 населенных пунктах России. Возможность перейти на сетевой газ получили 12,8 тысячи домовладений и 70 котельных. Для этого с начала года компания построила 160 межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов. Об этом в сентябре сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.