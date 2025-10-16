Бесконечный кризис: получится ли восстановить международную торговлю

Международная торговля за пять лет претерпела кардинальную трансформацию, под влиянием пандемии, геополитических факторов и политики протекционазма изменились направления международных торговых потоков. Произойдет ли восстановление прежних объемов, разбирались «Известия».

Согласно докладу рейтингового агентства «Эксперт РА», обострение логистических проблем и разрыв глобальных цепочек поставок наблюдается с 2020 года, когда на мировою торговлю оказала существенное влияние пандемия Covid-19. Также на логистику повлияли авария контейнеровоза в Суэцком канале, засуха в Панамском канале, геополитический кризис в Красном море и антироссийские санкции.

Все это привело к росту волатильности ставок фрахта и вынужденному удлинению маршрутов, в частности, через мыс Доброй Надежды, а также активизировало развитие альтернативных транспортных коридоров, в том числе и в обход России.

Также произошла переориентация торговых потоков, особенно в сфере энергетики и сырья. В результате санкций страны Евросоюза резко нарастили импорт топлива из США и Катара. Россия перенаправила экспорт в Китай, Индию и Турцию. На торговле сказались и введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины, а также его торговая война с Китаем.

При этом аналитики отмечают, что международная торговля утрачивает свою прозрачность и растет влияние так называемых «прокладок», использование которых позволяет запутать следы на фоне высоких тарифов, как в российской, так и в американо-китайской торговле.

«Любой нормальный человек в случае выбора «торговать, но непонятно» и «не торговать вообще» сделает тот же выбор, что сделали и мы. В мореходстве используется «удобный флаг», так же и в торговле будет возникать география, которая к нам не имеет никакого отношения. (…) Это неизбежная реакция на санкционное давление — мы запутываем следы, чтобы что-то продать, и продать неплохо», — констатировал начальник управления макроэкономического анализа и долговых рынков, «Эйлер Аналитические Технологии» Петр Гришин.

Несмотря на все потрясения, физический объем товарных потоков не слишком сократился. Старший научный сотрудник факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ольга Бирюкова обратила внимание на то, что, несмотря на рост пошлин на китайский импорт в США — около 50%, объемы поставок не просели.

«Упал экспорт в США, но вырос экспорт в азиатские страны. Не случилось провала и мировой торговли, несмотря на тарифы», — пояснила она.

По мнению эксперта, полного разрыва связей в торговле между крупнейшими державами не будет.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что с 1 ноября или раньше США введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх текущего уровня. Это обусловлено, по его словам, «агрессивной позицией» Пекина в сфере торговли. После чего вице-президент Джей Ди Вэнс, торговый представитель США Джеймисон Грир и министр финансов Скотт Бессент призвали Пекин к переговорам, чтобы избежать нового витка торговой войны.