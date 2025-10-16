В Евросоюзе, где под политическим давлением отказались от покупки российских энергоносителей, сейчас наблюдается рост цен и падение оборотов промышленности, заявил президент России Владимир Путин.

Об этом он сказал на пленарном заседании VIII Международного форума «Российская энергетическая неделя».

«Последствия этих действий мы наблюдаем в том же Евросоюзе, включая падение оборотов промышленности, рост цен из-за более дорогих заокеанской нефти и газа», — подчеркнул российский лидер.

Он также отметил в этой связи снижение конкурентоспособности европейских товаров и экономики в целом.

В июле экономист, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода в беседе с RT заявил, что замена в ЕС российских энергоресурсов, металлов и удобрений влечёт рост затрат как для промышленности, так и для потребителей.