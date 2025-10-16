Золото обновило рекорд на фоне торговой войны

© Инвест-Форсайт

Стоимость золота достигла исторического максимума выше $4242 за унцию, продемонстрировав рост за неделю более 5%. Драйверами ралли стали заявление президента США Дональда Трампа о начале торговой войны с Китаем и сигналы главы ФРС Джерома Пауэлла о готовности к новому снижению ставок в этом месяце. Это усиливает привлекательность драгметаллов как защитных активов, сообщает Bloomberg.

Серебро сохраняет рекордные позиции (около $53 за унцию) после роста на 3% накануне. Аномальный разрыв между ценами в Лондоне и Нью-Йорке сохраняется из-за дефицита физического металла в Великобритании, что поддерживает рыночную волатильность.

ANZ Group повысила целевой уровень по золоту до $4400 к концу года, ожидая пикового уровня в районе $4600 к июню 2026-го. Рост бюджетных дефицитов, угрозы независимости ФРС и геополитическая нестабильность формируют устойчивый стратегический спрос на драгметаллы, как инструмент диверсификации рисков.