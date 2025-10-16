МИД Индии отреагировал на слова Трампа о готовности Нью-Дели не покупать нефть РФ

Индия в сфере импорта энергоносителей ориентируется на интересы своих потребителей. Таким образом спикер внешнеполитического ведомства страны Рандхир Джайсвал отреагировал на слова президента США Дональда Трампа, что премьер Нарендра Моди заявил ему о готовности прекратить закупки российской нефти, пишет ТАСС. По его словам, Индия является крупнейшим импортером нефти и газа, и защита интересов индийских потребителей в условиях нестабильной энергетической ситуации является приоритетом. Политика Нью-Дели подчинена этой цели, указал Джайсвал "Обеспечение стабильных цен на энергоносители и надежных поставок является двойной целью нашей энергетической политики. Это включает в себя расширение наших источников энергии и диверсификацию, соответствующих рыночным условиям", - сказал Джайсвал. Накануне Дональд Трамп сообщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил ему о готовности прекратить закупки российской нефти. Трамп добавил, что теперь он должен добиться того, чтобы то же самое сделал Китай. 23 сентября Трамп в ходе выступления на 80-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что Индия и Китай являются "основными спонсорами" конфликта на Украине, так как они продолжают покупать российскую нефть.