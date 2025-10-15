Моди пообещал Трампу прекратить закупки нефти у России

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал во время традиционного брифинга в Белом доме, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему прекратить закупки российской нефти. Об этом пишет РИА Новости.

Американский лидер заметил, что «был не счастлив от того», что Индия покупает нефть у России.

«И он [Моди] заверил меня сегодня, что они не будут покупать нефть из России. Теперь нужно, чтобы Китай поступил также», — отметил Трамп.

Напомним, что во вторник, 14 октября, президент США заявил, что страны начали выходить из БРИКС из-за угрозы санкций со стороны Вашингтона.

Индия назвала условия отказа от российской нефти

Трамп уточнил, что БРИКС «пытался атаковать доллар», но Белый дом пригрозил странам-членам альянса пошлинами. После этого, добавил политик, «все вышли» из объединения.

Ранее Индия уведомила Соединенные Штаты, что согласна отказаться от импорта российской нефти. В Нью-Дели разъяснили, что страна пойдет на этот шаг, если Вашингтон снимет санкции с поставок сырой нефти из Венесуэлы и Ирана.