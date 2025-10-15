В России обнулили пошлину на импорт нефтепродуктов

В России обнулили пошлину на импорт бензина и дизельного топлива, заявил российский вице-премьер Александр Новак.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на министра, правительство снизило ранее действовавшую 5% импортную пошлину.

«Сейчас правительство обнулило эту пошлину, поэтому экономические операторы имеют возможность поставлять бензин, дизельное топливо, нефтепродукты... Такая возможность предоставлена», — сказал он.

Ранее в Минэнерго сообщили, что мораторий на обнуление топливного демпфера поможет стабилизации цен.