Курс доллара упал ниже 78 рублей
Внебиржевой курс американского доллара в среду, 15 октября, снизился до 78 рублей. На 17:07 цена валюты уменьшилась на 0,84 рубля относительно предыдущего закрытия торгов, что составило 1,06 процента.
Согласно данным портала «Финам», сейчас доллар торгуется по цене 78,15 рубля.
13 октября внебиржевой курс американской валюты упал ниже 80 рублей впервые с 28 августа.
6 октября Центробанк повысил курс доллара сразу до 83 рублей за единицу. Это значение оказалось на 1,1 рубля больше, чем за день до этого. Евро и юань также выросли в цене — на 0,78 и 0,14 рубля соответственно.
2 октября стоимость нефти Brent впервые за четыре месяца опустилась ниже отметки 65 процентов за баррель. Декабрьский фьючерс на этот сорт подешевел на 0,72 процента и составил 64,88 доллара за баррель. До этого Brent торговалась по цене ниже 65 долларов за баррель 6 июня.
25 сентября Банк России сообщил, что по состоянию на 19 сентября международные резервы страны возросли за неделю на 7,5 миллиарда долларов и достигли рекордных 712,6 миллиарда долларов.