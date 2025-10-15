Биржевая стоимость бензина АИ-92 обновила исторический максимум

Биржевая цена на бензин марки АИ-92 на торгах вновь обновила исторический максимум, увеличившись на 0,06%. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

© Российская Газета

Так, в среду, 15 октября, стоимость бензина выросла до 74,235 тысячи рублей за тонну. Вместе с тем цена бензина АИ-95 по территориальному индексу европейской части России поднялась до 80,46 тысячи рублей (+0,53%).

Также летнее дизельное топливо подорожало до 73,328 тысячи рублей (+0,12%), зимний дизель - до 77,679 тысячи рублей (+0,03%), а межсезонный дизель, наоборот, стал дешевле на 0,23% - до 70,382 тысячи рублей.

Стоимость топочного мазута упала до 22,599 тысячи рублей (-1,68%), топлива для реактивных двигателей - до 76,098 тысячи рублей (-0,14%). Цена сжиженных углеводородных газов выросла до 20,656 тысячи рублей (+6,45%).