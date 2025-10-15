Великобритания запретит ввоз продуктов, произведенных из российской нефти

Великобритания планирует ввод запрета на импорт нефтепродуктов, которые производятся из российской нефти в третьих странах.

Соответствующее заявление в среду, 15 октября, сделали в Министерстве иностранных дел государства.

— Великобритания сегодня объявила о запрете импорта нефтепродуктов, произведенных в третьих странах из сырой нефти российского происхождения, — говорится в материале.

Также на сайте ведомства появился список организаций, попадающих под санкции.

В рамках борьбы с российским экспортом нефти президент Франции Эммануэль Макрон призвал задерживать танкеры из России на несколько дней или недель, чтобы обрушить экспорт нефти из страны. Он подчеркнул, что в случае введения такой меры владельцам судов «теневого флота» придется искать другие пути доставки сырья, что в результате может снизить эффективность обхода западных санкций.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что задержание Францией танкера в нейтральных водах связано не с поиском военных грузов, а с внутренними проблемами в самой стране. Задержание судов — это пиратство, а пиратов уничтожают, подчеркнул президент РФ.