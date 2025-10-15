Инвестор выразил сомнение в снижении ключевой ставки до 15% к концу года

Старший портфельный управляющий Инвестиционной Компании Айгенис Дмитрий Ибрагимов выразил сомнения в официальных прогнозах Центробанка и Госдумы касательно размера ключевой ставки. По его мнению, к концу года показатель окажется выше обозначенного ранее уровня в 15 процентов.

По его словам, реальная цифра составит около 16 процентов. Ибрагимов подчеркнул, что значение имеет не столько единовременное изменение ставки, сколько ее долгосрочная динамика, которая определяется экономическими показателями и инфляционными процессами.

— 15 процентов на конец года слишком смелое утверждение <…> Предположим, она бы снизилась <…>, это значит, что все идет по плану, это значит, что корпоративное кредитование замедляется, это значит, что экономика охлаждается, инфляция тормозится, как бы все хорошо. И, конечно, кредиты будут дешеветь в такой ситуации. Вопрос в том, насколько, ну, это уже зависит от заемщиков и так далее <…> Я бы так сказал — 15-16 процентов на конец года, потому что есть много противоречивых данных, — указал эксперт.

По его словам, прогноз ЦБ на 2026 год также подлежит пересмотру, сообщает Радио «Комсомольская правда».

9 октября председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что пространство для снижения ключевой ставки все еще есть.

15 сентября глава государства Владимир Путин сообщил, что меры российского правительства по снижению инфляции в стране дают результат — рост потребительских цен снизился на 0,7 процента. После Набиуллина сообщила, что признаков экономической рецессии в Российской Федерации нет, рост продолжается.

Кроме того, российские банки начали снижать ставки по накопительным счетам после того, как Центробанк опустил ключевую ставку до 17 процентов годовых. Это следует из опроса кредитных организаций.