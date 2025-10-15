Американский политолог Джон Миршаймер заявил, что введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины в итоге оказались полезны для России. Отрывок выступления эксперта опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

С 27 августа Трамп ввел против Индии 50-процентную пошлину, которая включала 25-процентный штраф за закупки российской нефти. Советник Белого дома США по торговым и экономическим вопросам Питер Наварро говорил, что Индия потеряет 25 процентов на пошлинах, «потому что обманывает США в торговле», и еще 25 процентов из-за поставок нефти из РФ.

Как отметил Миршаймер, с помощью пошлин Трамп пытался заставить Индию прекратить импорт нефти из России, но это не сработало. Более того, это привело к «обратным результатам».

«Это сблизило индийцев, русских и китайцев», - заявил политолог.

По его мнению, в действительности у США нет экономических рычагов, поэтому Вашингтон начал обсуждать передачу ракет Tomahawk Украине. Миршаймер усомнился, что такие поставки состоятся.

«Я не верю, что у нас есть ракеты Tomahawk, которые мы могли бы передать украинцам. Я не верю, что Трамп отдал бы их украинцам», - подчеркнул политолог.

Он добавил, что даже если Киев получит ракеты, это не будет иметь большого значения. Миршаймер напомнил о состоявшихся при Джо Байдене поставках ATACMS, которые «не оправдали ожидания» Киева.