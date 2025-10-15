Страна БРИКС назвала условие двукратного увеличения закупок нефти у США

Индия может вдвое увеличить импорт энергоносителей у США при условии разумной цены. Такие требования назвал замминистра торговли страны-участника БРИКС Раджеш Агравал, его цитирует ТАСС.

Нью-Дели рассматривает двукратное увеличение импорта американских энергоресурсов, чтобы диверсифицировать свой портфель в плане импорта энергоносителей. Также среди причин — возможность снизить дефицит в торговле, который беспокоит американскую сторону, и дать толчок переговорам по двустороннему торговому соглашению. Последние семь-восемь лет закупки нефти у США упали с 25 до 12-13 миллиардов долларов объемом.

«Есть резерв в размере около 12-15 млрд долларов, на который мы можем закупить, не беспокоясь о конфигурации нефтеперерабатывающих заводов. Мы будем очень рады покупать больше энергоносителей у США при условии их наличия по разумной цене», — пояснил Агравал.

В начале октября Economic Times сообщило, что в ближайшие месяцы индийские нефтеперерабатывающие заводы нарастят закупки российской нефти, так как в торговых переговорах с США нет подвижек. В конце лета США ввели 50-процентную пошлину на импорт индийских товаров, чтобы вынудить Нью-Дели отказаться от покупок нефти у России. При этом в отношении Китая, который тоже активно приобретает данный товар, аналогичных действий не последовало. Индия же дала понять, что ее сделки с Россией обусловлены ценой и будут продолжаться.