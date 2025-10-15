Банк России высказался о падении доверия к рублю

Если в стране инфляция доходит до пяти процентов и выше, то начинается экспоненциальное падение доверия населения к национальной валюте, которую перестают использовать для сбережения средств. Об этом предупредил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. Его процитировало ТАСС.

При таком развитии событий, как пояснил Заботкин, начинается валютизация (перевод накоплений в иностранную валюту). Кроме того, может начаться падение нормы сбережения, поскольку люди бросаются покупать недвижимость или товары длительного пользования.

Как подчеркнул зампред ЦБ, население воспринимает любую инфляцию как несправедливый налог, а высокую инфляцию — как очень несправедливый налог.

В начале этой недели Министерство экономического развития России спрогнозировало, что темпы роста потребительских цен в России могут замедлиться примерно до 6,8 процента к концу декабря в годовом выражении. Как заявил руководитель этого ведомства Максим Решетников, по итогам сентября годовая инфляция составила порядка восьми процентов. Это примерно вдвое выше целевого уровня, установленного руководством Банка России.