Великобритания расширила санкции в отношении России

Власти Великобритании расширили санкции против России. Об этом в среду, 15 октября, сообщили в Минфине страны.

По данным ведомства, под ограничения попали пять физических лиц, а также 35 организаций. Среди них — российские нефтяные компании «Лукойл» и «Роснефть».

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Сербия сможет рассчитывать на членство в Европейском союзе (ЕС), однако для этого необходимо присоединиться к санкциям против России.

Несмотря на обстоятельства, Европейский союз в рамках очередного, 19-го пакета санкций в отношении России, не планирует вводить ограничения на выдачу шенгенских виз ее гражданам. Однако в объединении рассматривают возможность ограничить передвижение российских дипломатов.

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций подчеркнула, что ЕС уже к 2027 году «навсегда» откажется от поставок энергоносителей из России.