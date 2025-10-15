«Риск для мировой экономики»: стало известно об угрозе новой торговой войны

Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста мировой экономики на 2025 год до 3,2%, заявив, что ущерб от торговых войн и ужесточения финансовой обстановки оказался меньше, чем ожидалось. Как сообщает Reuters, МВФ при этом предупреждает, что возобновление торгового конфликта между США и Китаем может свести на нет положительную тенденцию.

Повышение прогноза стало вторым с апреля, когда ожидания организации были более пессимистичным. Главный экономист фонда Пьер-Оливье Гуренш заявил, что глобальную экономику поддержали сразу ряд факторов: гибкость бизнеса, ослабление доллара, фискальные стимулы в Европе и Китае, а также бум инвестиций в сектор искусственного интеллекта.

Для США прогноз по росту на 2025 год повышен на 2,0%, для Еврозоны — до 1,2%. Для Японии аналитики повысили прогноз до 1,1%. Для Китая же он оставлен без изменений, 4,8% в 2025 году, однако эксперты считают, что перспективы КНР остаются тревожными — сектор недвижимости остается нестабильным, а экономика балансирует рядом с гранью долгово-дефляционной ловушки.

Вместе с тем отмечается, что затишье в торговых войнах нарушилось на прошлой неделе. Тогда в ответ на ограничения Пекина на экспорт редкоземельных металлов американский лидер Дональд Трамп пригрозил ввести дополнительные пошлины в 100% на китайские товары.

«Если это произойдет, риск для мировой экономики будет очень значительным», — заявил Гуренш.

Стресс-сценарий МВФ предполагает, что новая торговая война сократит рост мирового ВВП на 0,6 п. п. к 2028 году. С учетом роста инфляции и падения спроса на американские активы, падение может достичь уже 1,8 п. п. к 2027 году.