Еще две страны присоединились к плану ЕС по использованию активов России

Великобритания и Канада присоединятся к плану Европейского союза (ЕС) по использованию замороженных российских активов в попытке увеличить свою финансовую поддержку Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам западных чиновников, европейские союзники близки к заключению соглашения о предоставлении кредитов с использованием механизма, который позволит им избежать необходимости полного изъятия активов. Они назвали это важным шагом на пути к обеспечению финансовой безопасности Украины.

Эти кредиты помогут Киеву закупать оружие, в том числе в США, после того как администрация американского лидера Дональда Трампа решила взимать плату за вооружение. Они также будут направлены на поддержку экономики Украины в целом.

Ранее стало известно, что власти Евросоюза будут готовы предоставить Украине кредит за счет замороженных российских активов ко второму кварталу 2026 года. Уточняется, что это произойдет, если между странами объединения будет достигнуто соответствующее соглашение.