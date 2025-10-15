В России увеличились продажи отечественных игристых вин

Доля российских игристых вин в розничных продажах в 2025 году выросла на 5 процентных пунктов, до 72%, рассказали в Роскачестве.

В то же время доля импортных вин из недружественных стран в России сократилась с 32-33% до 27%. Под недружественными странами в контексте поставок игристых вин организация в большей степени рассматривает страны Европы (Францию, Италию, Испанию), так как они являются основными поставщиками. Доля алкоголя из других недружественных стран в этом сегменте незначительна. А на игристые вина из ЮАР, Чили и других государств за пределами Европы приходится всего около 1%, пишет РИА Новости.

Доминирование отечественных игристых на рынке связано с более привлекательными ценами, а также стабильным качеством, считают в Роскачестве. Основной объем отечественной продукции представлен в сегменте до 800 рублей за бутылку 0,75 литра.