Эксперт: предел цен на топливо спровоцирует закрытие независимых АЗС

Эксперт топливного рынка Анастасия Бунина в беседе с РИАМО прокомментировала предложение общественников о том, чтобы установить предел цен на топливо в РФ путем ограничения стоимости литра уровнем прошлого года с учетом инфляции. По мнению собеседницы издания, подобные меры могут лишь ухудшить ситуацию с бензином в стране.

Как заметила Бунина, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и сейчас следит за тем, чтобы рост цен происходил в пределах инфляции. Она указала, что вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНКИ) производят, перерабатывают и отправляют себе на АЗС топливо по одной цене, а независимые компании делают оптовые закупки по другой и продают у себя на АЗС дороже.

Эксперт подчеркнула, что как минимум эти независимые АЗС будут закрываться быстрее, чем сейчас, и к тому же при запретах всегда начинают работать «черный» и «серый» рынки, появляются перекупщики и нелегальный бизнес. Она обратила внимание на то, что за всю историю это было доказано много раз.

Собеседница издания напомнила, что президент РФ Владимир Путин уже ввел мораторий на обнуление топливного демпфера, который должен стабилизировать цены на топливо, а также правительство продлило запрет на экспорт бензина, был введен запрет на экспорт дизеля, судового топлива и для не производителей.

Бунина добавила, что это максимальные меры, которые могли бы быть приняты для стабилизации ситуации на рынке.