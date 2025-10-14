Глава Минфина США Скотт Бессент обвинил Китай в попытке нанести ущерб мировой экономике после решения Пекина ужесточить режим экспортного контроля в отношении редкоземельных металлов. Соответствующее заявление он сделал в интервью Financial Times.

По мнению Бессента, действия Пекина свидетельствуют о том, что экономика КНР слаба и «они хотят потянуть за собой всех остальных».

«Возможно, существует какая-то ленинская бизнес-модель, согласно которой вредить своим клиентам — хорошая идея, но они являются крупнейшим поставщиком в мире», — добавил глава американского Минфина.

Бессент уверен, что если Китай собирается замедлить развитие мировой экономики, то сам «пострадает больше всего».

Напомним, что в начале октября Пекин объявил об усилении экспортного контроля в отношении ряда редкоземельных металлов. КНР приняла такое решение несмотря на то, что является их основным поставщиком с долей на мировом рынке на уровне около 70%. После заявления Пекина США анонсировали введение 100% пошлин в отношении китайских товаров сверх уже той ставки, которая действует сейчас (30%, Китай ввел встречные 10% пошлины).