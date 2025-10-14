ЕС хочет заставить компании Китая передавать Европе свои технологии

Евросоюз рассматривает возможность принудить китайские компании передавать технологии как условие продолжения работы на территории объединения. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

© Газета.Ru

По информации агентства, что данный шаг позволит повысить конкурентоспособность промышленности европейских стран. Источники издания утверждают, что меры планируется применить к тем китайским компаниям, которые желают получить доступ к ключевым цифровым и производственным рынкам, например, к рынку автомобилей и аккумуляторов.

В публикации отмечается, что от китайских компаний могут требовать использования определенного количества товаров или рабочей силы из ЕС, а также увеличения добавленной стоимости продукции на территории объединения. Также для увеличения конкурентоспособности промышленности ЕС могут быть созданы совместные предприятия с Китаем.

Bloomberg утверждает, что новые правила могут вступить в силу в ноябре.

До этого сообщалось, что решение Польши закрыть границу с Белоруссией нанесет серьезный удар по торговле Евросоюза с Китаем.