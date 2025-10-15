В МВФ рассказали, как траты Европы на оборону влияют на госдолг

Возросшие траты Евросоюза на оборону создают неустойчивую ситуацию для обеспечения государственного долга, считает руководитель департамента бюджетно-налоговых отношений Международного валютного фонда (МВФ) Витор Гаспар.

Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

«Это необходимо отрегулировать таким образом, чтобы обеспечить долгосрочную устойчивость государственного долга и финансовую стабильность», — сказал Гаспар.

В начале сентября глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС намерен нарастить военные расходы к 2031 году на €2 трлн. Она добавила, что будет продолжать настаивать на ускорении милитаризации объединения и подталкивать страны союза к дальнейшему повышению военных расходов.

Согласно докладу Европейского оборонного агентства (EDA), в 2025 году расходы на оборону стран — членов ЕС могут превысить целевой показатель НАТО в 2% от ВВП, достигнув €392 млрд евро.