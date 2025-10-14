Цены на нефть рухнули

В ходе торгов во вторник, 14 октября, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent опустилась ниже 62 долларов за баррель, что произошло впервые с начала мая этого года. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

На минимуме декабрьский фьючерс падал более чем на два процента, до 61,52 доллара за баррель. В свою очередь, сорт WTI дешевел до 57,75 доллара за баррель.

Такая динамика наблюдается на фоне подписания договора об остановке боевых действий в секторе Газа, что в глазах трейдеров снижает риски эскалации на Ближнем Востоке и снижения объемов поставок.

Дополнительным фактором, обеспечившим падение, стал последний отчет Международного энергетического агентства (МЭА), в котором снижен прогноз по росту спроса в текущем году с 740 тысяч баррелей в сутки до 710 тысяч.

Также в текущих котировках учтены договоренности восьми стран ОПЕК+, стремящихся сохранить долю на рынке, нарастить суточную добычу сырья с ноября на 137 тысяч баррелей.