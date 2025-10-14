Банки разрабатывают концепцию новой платежной системы

Сбер, Альфа-банк и Т-банк разрабатывают концепцию новой национальной платежной системы, которая будет развивать альтернативные способы оплаты, сообщили источники РБК. Вице-президент Т-банка Сергей Хромов отметил, что проект находится на стадии подготовки концепции, которая позже будет представлена Банку России.

© Вечерняя Москва

По словам участников инициативы, возможными учредителями станут Сбер, Альфа-банк и Т-банк, при этом к проекту могут присоединиться и другие участники рынка. Новая система не предполагает конкуренции с действующими картами.

Основное внимание в рамках проекта планируется уделить альтернативным способам оплаты — через QR-коды, биометрию и технологию Bluetooth. По предварительным оценкам, объем инвестиций в создание системы может составить около 10 миллиардов рублей, передает издание.

Ранее стало известно, что Т-банк вернул возможность бесконтактной оплаты для владельцев iPhone. Сервис, получивший название T-Pay, функционирует на основе технологии Bluetooth Low Energy.

В августе пользователям iPhone, пользующимся «Сбером», также вновь стала доступна бесконтактная оплата по новой технологии. Чтобы подключить подобную функцию, не нужны какие-либо специальные настройки. Достаточно установить последнюю версию приложения «Сбербанк онлайн» — «Активы онлайн», оно уже доступно в App Store. Сервис получил название «Вжух».