«Царьград» рассказал о способе «надавать по рукам вороватому Западу», который может использовать Россия. По версии издания, оставшиеся в стране активы нерезидентов могли бы стать «мощным источником стимулирования экономики».

Общая сумма замороженных российских активов составляет около 280 миллиардов евро. Основная их часть находится у бельгийского депозитария Euroclear, за 2023 год эти деньги принесли около 4,4 миллиарда евро непредвиденной прибыли.

В ЕС пришли к выводу, что на законных основаниях полностью конфисковать замороженные активы РФ невозможно. Вместо этого Евросоюз решил сосредоточиться на «временном использовании» активов - к примеру, передавать Украине доход от их инвестирования.

В результате страны «Большой семерки» согласились предоставить Украине кредит в 50 миллиардов долларов, который должен быть погашен за счет доходов от замороженных российских активов.

Российские власти называют заморозку активов воровством. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что перевод Украине средств за счет доходов от российских активов может стать поводом для судебного преследования.

В сентябре 2025 года СМИ сообщили, что Еврокомиссия рассматривает возможность передачи Украине замороженных активов РФ в форме долговых расписок. В Брюсселе предложили обменивать активы на краткосрочные облигации ЕС с нулевым купоном.

«Царьград» указал, что объем замороженных в России активов «недружественных нерезидентов» составляет около 150 миллиардов долларов. Издание ссылается на «самые скромные подсчеты», согласно которым дивидендами, купонными выплатами и процентами по банковским депозитам за прошедшие годы «накапало» не менее четырех триллионов рублей.

«Что-то нерезидентам удается вытаскивать, но основная часть идет на счета типа «С». Деньги фактически лежат мертвым грузом», - подчеркивается в статье.

Как отмечает «Царьград», «теоретически» эти четыре триллиона рублей могут генерировать проценты. Издание подчеркивает, что даже при средней ставке в 15 процентов это было бы не менее 600 миллиардов только за 2025 год.