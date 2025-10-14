Аналитик объяснил причины роста мировых цен на золото

CEO и основатель Cresco Capital Дмитрий Сырчин выразил мнение, что золото подорожало почти вдвое за год на фоне геополитической напряжённости.

Страны противостоят друг другу, это подталкивает вверх цены на золото, серебро и платину, объяснил он в беседе с газетой «Известия».

Государства выбирают золото для защиты своих резервов, учитывая пример стран, потерявших сотни млрд долларов из-за замороженных активов, отмечает Сырчин.

По его словам, Китай, Индия, Бразилия и другие крупные экономики наращивают золотые запасы, отказываясь от валют. Спрос превысил предложение на 1 тыс. тонн в 2024 году, когда главными покупателями были центробанки.

В таких условиях, цена золота может достичь $4,5 тыс. — $10 тыс. за унцию при снижении доверия к доллару и евро, заключил аналитик.

Ранее директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в беседе с НСН выразил мнение, что сейчас не лучший момент для инвестиций в золото.