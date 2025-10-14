Золото и серебро рекордно подорожали

Мировые цены на золото продолжили обновлять исторические максимумы, значительно превысив отметку в 4100 долларов за тройскую унцию, к которой подобрались накануне. К моменту написания материала показатель рос на торгах на 1,04 процента, до 4176,01 доллара.

Аналитики связывают продолжение разгона стоимости драгметалла в том числе с новым обострением из-за позиции Пекина по поводу экспортного контроля в отношении редкоземельных металлов и реакции на нее со стороны администрации Дональда Трампа.

Также дороже всего в истории стало стоить и серебро. Его цена впервые превысила 52 доллара за унцию, хотя еще месяц назад находилась на уровне 43 долларов, что тоже было многолетним максимумом.

По прогнозу аналитиков Bank of America, который приводит Reuters, золото может подорожать в следующем году до пяти тысяч долларов за унцию, а серебро — до 65 долларов, при средних ценах в 4400 и 56,25 долларов соответственно.