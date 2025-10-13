Названы причины небывалого подорожания растворимого кофе

Рост стоимости растворимого кофе в России (как и всего кофе в целом) обусловлен прежде всего устойчиво высокими мировыми ценами на сырье и совокупностью внутренних издержек, заявил "Российской газете" генеральный директор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия.

По его словам, цены на арабику в последние два года остаются "экстремально высокими": если 10-15 лет назад нормальным считался диапазон 0,9-1,5 доллара за фунт, то сейчас котировки держатся на уровне 3,7-4 долларов.

"Даже при снижении до 2,8-3 долларов это все равно в два-три раза выше прежнего уровня. Такая стоимость постепенно замещает старые контракты и формирует новый ценовой коридор", - отметил эксперт.

Помимо сырьевого фактора, на себестоимость кофе, по словам Чантурии, влияют рост курса доллара, высокие ставки кредитования (при высокой ключевой ставке), инфляция, энерготарифы и расходы на логистику.

Возможно, особенно чувствительным к давлению всех этих факторов оказывается именно производство растворимого кофе, где технологическая переработка сложнее и энергозатраты выше, чем при выпуске жареного кофе.

"Можно предположить, что на растворимый кофе давит больше факторов, чем на жареный", - отметил Чантурия.

Впрочем, по его мнению, столь серьезное повышение цен именно на растворимый кофе - скорее "технический момент", чем отражение реальной ситуации. Все указанные факторы влияют на стоимость не только растворимого кофе. Возможно, рекордное подорожание жареного кофе Росстат зафиксировал ранее, и это осталось незамеченным СМИ.

При этом эксперт подчеркивает, что конечная, розничная цена формируется уже торговыми сетями, а не производителями. И у торговых сетей могут быть свои мотивы для повышения цен на тот или иной продукт.

Ранее стало известно, что, по данным Росстата, средняя цена на натуральный растворимый кофе в сентябре впервые превысила 4 тыс. руб. за кг, достигнув 4 006 руб. против 3 988 руб. в августе. Международная организация по кофе связывает рост мировых цен с неблагоприятным урожаем в Бразилии и торговыми ограничениями США.

Впрочем, как выяснила "РГ", сейчас на сайтах крупных торговых сетей растворимый кофе можно купить гораздо дешевле 4 тыс. руб. за кг. Стоимость банки 190 г в одной из известных торговых сетей составляет около 520-600 руб. То есть 1 кг кофе стоит не более 3 тыс. руб. за кг.