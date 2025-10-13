Странам «Большой двадцатки» грозит финансовая катастрофа

Совет по финансовой стабильности (СФС) G20 сообщил, что финансовые рынки уязвимы к краху из-за неопределенности в экономике и геополитике, передает Thomson Reuters.

Глава СФС Эндрю Бейли подчеркнул необходимость международного сотрудничества для предотвращения кризисов и обеспечения устойчивого роста. Он отметил, что текущие оценки рынков могут не соответствовать реальной ситуации. Как отмечается, это может привести к их неупорядоченной коррекции. Данное предостережение прозвучало на фоне угрозы президента США Дональда Трампа ввести новые пошлины против Китая.

Также Бейли указал на рост государственного долга и уязвимость финансовой системы. В ответ FSB планирует усилить мониторинг и реализацию глобальных финансовых реформ. По его словам, эффективность мер зависит от их своевременной и последовательной реализации во всех юрисдикциях.

