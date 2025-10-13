Мир оказался на пороге серьезного дефицита меди

Геополитическая напряженность в мире, в том числе торговое противостояние между Китаем и США, может привести к дефициту меди к концу десятилетия. Такое мнение выразил основатель канадской горнодобывающей компании Ivanhoe Mines Роберт Фридланд.

"Мы наблюдаем разлом мирового порядка. <...> Эта напряженность приводит к балканизации мировой экономики, и мы видим это на примере медной промышленности", - сказал он в интервью газете Financial Times. Фридланд добавил, что мир находится "на пороге серьезного дефицита меди".

Из-за геополитической нестабильности в мире компаниям стало сложнее приобретать оборудование для шахт, что приводит к повышению цен на конечный продукт. Эксперт подчеркнул, что "сроки заказов увеличиваются", а строительство новых шахт дорожает, это приводит к задержкам в реализации проектов.

Председатель правления чилийской медедобывающей компании Максимо Пачеко заявил, что в мире уже сейчас наблюдается дефицит. По его словам, сейчас отрасль больше всего беспокоит "непрерывность работы" - способность рудников продолжать производство без перебоев.

На мировом рынке опасаются дефицита меди

Международная финансовая корпорация развития США тем временем обсуждает создание инвестиционного фонда в размере $5 млрд в сфере добычи критически важных ископаемых. Администрация американского президента Дональда Трампа видит своей приоритетной задачей наращивание добычи таких критически важных ископаемых, как медь, кобальт и редкоземельные металлы. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в свою очередь ранее повысило прогнозы мировых цен на медь на фоне ожидаемого роста спроса на металл и его низких запасов в мире.