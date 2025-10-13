Товарооборот Китая и России неожиданно снизился

За первые девять месяцев 2025 года оборот торговли между Китаем и Россией показал заметное снижение, сократившись на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Согласно статистике, обнародованной главным таможенным управлением КНР, общий объём взаимной торговли достиг 163,621 миллиарда долларов.

Импорт из Китая в Россию в январе-сентябре составил 73,566 миллиарда долларов, что на 11,3% меньше, чем за тот же период 2024 года. Российский экспорт в Китай также уменьшился — на 7,7%, до 90,054 миллиарда долларов.

В сентябре объём двусторонней торговли достиг 19,825 миллиарда долларов: Россия поставила в Китай продукции на 10,956 миллиарда, а КНР экспортировала в Российскую Федерацию на 8,869 миллиарда долларов, отмечают в китайском таможенном ведомстве.

Год назад КНР сообщала об историческом максимуме двустороннего товарооборота: за 2024 год показатель вырос на 1,9% относительно итогов 2023 года и достиг отметки 244,819 миллиарда долларов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о возможности объединения отечественных платежных систем с китайскими аналогами для повышения удобства туристов. Соответствующее заявление прозвучало в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.