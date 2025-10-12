В Госдуме отреагировали на отмену голосования за купюру номиналом 500 рублей

В России нужно провести новое голосование за внешний вид обновленной купюры номиналом 500 рублей на платформе дистанционного голосования. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Госдумы Владислав Даванков.

По словам парламентария, то, что будут «новые выборы» купюры, — хорошая новость.

Он предложил провести голосование внешнего вида на платформе, которая будет использоваться на выборах в Госдуму. По мнению депутата, таким образом процесс пройдет «без подкупов и давления на избирателей».

«В один день. Все должно быть честно», — считает парламентарий.

12 октября Банк России решил отменить голосование по выбору символов для новой банкноты номиналом 500 рублей. В Центробанке заявили о большом количестве попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты, что не позволит подвести объективные итоги голосования.

В Чечне одобрили отмену голосования по 500-рублевой купюре

После этого министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев заявил, что регулятор «меняет условия объявленного им же голосования», закрывая платформы, где Чечня «набирает обороты».

1 октября на сайте Центрального Банка России началось голосование по новой купюре номиналом 500 рублей. Россияне могут выбрать один из шести символов для лицевой и один из 16 для обратной стороны. В соцсетях случился скандал из-за орнамента для обратной стороны – лидируют Эльбрус и Грозный-Сити. В голосовании заподозрили участие ботов для накрутки результатов. В первые дни россияне могли отдать несколько голосов за фаворита. Однако 11 октября на сайте ЦБ пропала такая возможность.