Россиянам объяснили влияние отмены акцизы на дизельное топливо на стоимость сырья

После отмены акциза на дизельное топливо обычным потребителям будет чуть полегче, сообщил зампред комитета по экономической политике Госдумы Михаил Делягин.

О влиянии соответствующего указа президента России Владимира Путина на стоимость сырья депутат рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Обычным потребителям будет чуть полегче. По крайней мере, если они употребляют дизельное топливо, то им будет чуть полегче. Но в основном, я думаю, что это для поддержки сельскохозяйственных работ», — отметил Делягин.

Депутат объяснил, что мера не касается нефтеперерабатывающих заводов, а относится только к организациям, не имеющим лицензий на нефтепереработку.

«То есть это касается прочего бизнеса, который смешивает разного рода сорта нефтепродуктов. Это реакция на проблемы с обеспечением экономики топливом. Тем, кто производит дизельное топливо для себя из имеющихся ресурсов, эта мера должна помочь», — заключил он.

Ранее Владимир Путин отменил акцизы на дизельное топливо. Указ был опубликован на сайте официальной правовой информации. Отмечается, что отмена акциз будет действовать с октября по май.