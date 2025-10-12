ЦБ РФ решил отменить голосование по выбору символов для банкноты 500 рублей

Банк России решил отменить голосование за символы новой банкноты в 500 рублей. Об этом говорится в заявлении, распространенном регулятором в воскресенье.

В ЦБ объяснили, что столкнулись с попыткой искусственно накрутить голоса — «большим количеством попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты».

«Это не позволит подвести объективные итоги голосования. Новые даты голосования будут объявлены дополнительно», — заявили в Банке России.

Там отметили, что все каналы голосования будут проанализированы, после чего ЦБ предложит «новые условия, которые исключат возможность недобросовестных действий».

При этом перечень символов для голосования сохранится.

Ранее Банк России запустил голосование, предложив выбрать изображения для 500-рублевой купюры нового образца, посвященной Северо-Кавказскому федеральному округу.

На 8 октября проголосовало более 1,1 млн человек.

«Среди объектов Пятигорска для лицевой стороны купюры лидируют Академическая (Елизаветинская) галерея, скульптура орла, терзающего змею, гора Бештау и Лермонтовская галерея. Среди символов регионов Северо-Кавказского округа для оборотной стороны большинство голосов набрали гора Эльбрус, Грозный-Сити, Дербентская крепость», — сообщал ЦБ.

При этом в соцсетях начали подозревать, что голосование происходит с накрутками.