Дональд Трамп оказался одним из крупнейших в мире держателей биткоинов

Президент США Дональд Трамп владеет значительным пакетом биткоинов на сумму около $870 млн, что делает его одним из крупнейших держателей этой криптовалюты в мире. Об этом сообщает издание Forbes.

Интересно, что этот крупный актив не фигурирует в официальных финансовых декларациях президента и не упоминается на сайте Trump Organization. Секрет кроется в косвенном владении: Трамп держит свою долю через свою заинтересованность в компании Trump Media Technology Group (TMTG), операторе Truth Social, которая торгуется на Nasdaq.

TMTG, несмотря на скромную годовую выручку (менее $4 млн), привлекла многомиллиардную оценку. В мае этого года компания привлекла $2,3 млрд за счет размещения долговых обязательств и продажи акций. В июле TMTG использовала эти средства для приобретения биткоинов на сумму $2 млрд.

В результате продажи акций доля Трампа в TMTG снизилась с 52% до 41%. Поскольку с момента крупной закупки биткоина компанией Трампа цена криптовалюты выросла примерно на 6%, его личная доля в этом криптозапасе оценивается в $870 млн (41% от предполагаемого запаса в $2,1 млрд).

Это ставит Трампа в один ряд с крупнейшими криптомиллиардерами, такими как братья Уинклвосс (потенциально более $8 млрд) и Майкл Сэйлор (около $5 млрд).

Такая трансформация от скептика к крупному держателю биткоина отражает прагматичный подход Трампа к бизнесу. В 2019 году он публично заявлял: «Я не фанат биткоина и других криптовалют, которые не являются деньгами, чья стоимость крайне волатильна и основана на пустом воздухе».

Однако, покинув Белый дом, Трамп начал активно интересоваться криптоактивами. Сначала он выпустил NFT-коллекцию, а затем, на фоне приближения выборов 2024 года, запустил криптопроект World Liberty Financial. По оценкам Forbes, после его победы на выборах токены, связанные с этим проектом, принесли ему более $1 млрд. Кроме того, запуск мемкоина TRUMP незадолго до инаугурации добавил к его состоянию еще около миллиарда.