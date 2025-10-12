В РФ начала дешеветь красная икра

В России впервые с конца 2024 года снизилась цена красной икры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

В сентябре цена 1 кг икры в среднем по стране составила 9,4 тысячи рублей. В августе икра стоила 9,5 тысячи.

Цена ниже сентябрьского уровня фиксировалась только в декабре 2024 года. Тогда за килограмм икры просили 9,2 тысячи рублей.

В прошлом году лососевая путина в России оказалась худшей за последние 20 лет — 235 тысяч тонн. В итоге икра резко подорожала в середине года.

В отрасли говорят, что в 2025 году ситуация должна значительно улучшиться. Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров опубликовала прогноз, по которому объем икры в сыром виде достигнет 21 тысячи тонн. Это на 31% превышает уровень прошлого года.