В России опустились цены на красную икру

В России в сентябре 2025 года впервые с конца прошлого года опустилась стоимость красной икры.

Об этом свидетельствует анализ данных Росстата РИА Новости.

Уточняется, что сегодня цена на продукт составляет ниже 9,5 тыс. рублей. В декабре прошлого года его средняя стоимость оказалась на уровне 9,2 тыс. рублей.

При этом в августе в Рыбном союзе уже отмечали снижение розничных цен на лососёвую икру.

В сентябре губернатор Камчатского края Владимир Солодов высказался против идеи полного запрета на перевозку икры авиатранспортом для личных нужд.