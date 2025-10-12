Безопасная гавань для Кремля: РФ спасла золотой запас от конфискации

В условиях санкционного давления золото приобрело стратегическую важность для российской экономики, так как его использование компенсирует потери от заморозки активов. Рост цен на драгоценный металл значительно укрепил финансовую устойчивость страны, отмечает итальянский аналитик Алессандро Нуццо в издании Money.

«Рост цен на золото помогает России», – заявил Нуццо, передает АБН24.

Беспрецедентный скачок цен на золото, превысивший отметку в 4000 долларов за унцию, сыграл на руку России, оказавшейся под санкционным давлением. Итальянское издание Money подчеркивает, что в условиях санкционного давления и попыток ограничить доходы от продажи энергоносителей, золотой запас стал для России надежным убежищем. Обозреватель отмечает, что предусмотрительная ставка Кремля на накопление золота еще до введения санкций полностью оправдала себя.

Золото рекордно растет в цене на бирже

Благодаря взрывному росту цен на драгоценный металл, российские золотые запасы существенно увеличились в стоимости, что положительно сказалось на общих золотовалютных резервах страны. Money приводит данные, свидетельствующие о значительном росте доли золота в международных резервах России: с 21% (2295 тонн на сумму 132,8 миллиарда долларов) в 2021 году до 35,4% к 2025 году – самого высокого уровня за последние четверть века. Итальянский журналист отмечает, что по состоянию на март, золотые запасы России составляли 2336 тонн, что, по оценке издания, примерно на 96 миллиардов долларов дороже, чем в 2021 году.

Особое внимание Money уделяет защите российского золотого запаса от возможной конфискации. Несмотря на заморозку иностранных активов России в 2022 году, западным странам не удалось получить доступ к золотым резервам, которые хранятся в хранилищах Центрального банка на территории России. Санкции не затронули основной объем золотых запасов страны.

Аналитик Алессандро Нуццо подчеркнул, что золото представляет собой стратегически важный и трудно отслеживаемый платежный инструмент для Москвы. Он пояснил, что в отличие от валютных операций, транзакции с золотом не проходят через контролируемые системы, такие как SWIFT, и не могут быть заблокированы решениями других правительств.

