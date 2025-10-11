Комитет ЕП рассмотрит запрет на импорт газа и нефти из России

Комитет промышленности и энергетики Европейского парламента (ЕП) на заседании 16 октября проголосует по поправкам в закон об изменении энергетического сектора Европейского союза, которые включат запрет на поставки российского газа, нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщается на сайте ЕП.

Заседание запланировано на 10:00 по местному времени (11:00 по московскому времени).

Отмечается, что заключение новых контрактов на поставки газа из России будут запрещены с начала 2026 года. Контракты, действующие недолгий срок, будут исполняться до июня следующего года, а долгосрочные — до 1 января 2027 года соответственно. Проект также подразумевает прекращение поставок нефти и нефтепродуктов из России в страны Евросоюза с 2026 года.

Если поправки пройдут одобрение в комитете ЕП, документ далее поступит на согласование Совета ЕС и Еврокомиссии. После завершения дискуссий закон пройдет еще формальное голосование на пленарной сессии ЕП и потребует утверждение Советом ЕС.