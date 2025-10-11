В России упали цены на апельсины

В России с 29 сентября по 5 октября на 16 процентов снизилась стоимость апельсинов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сведения аналитической компании NTech, уточняя, что спад произошел по отношению к тому же периоду 2024 года.

В среднем цены на этот фрукт составили в указанный период 152,55 рубля за килограмм, добавили аналитики. На 12 процентов — до 198,44 и 25,25 рублей — подешевели мандарины и капуста.

Ряд овощей и фруктов, напротив, подорожал. На 17 процентов год к году, до 189,07 рубля за килограмм, выросла стоимость лимонов. На 11 процентов, до 124,05 рубля, увеличились в цене яблоки, дороже на 10 процентов стал лук.

Ранее стало известно, что в российских магазинах взлетела стоимость помидоров. К середине сентября они стали стоить 170,9 рубля за кг, что оказалось на 12,5 процента выше августовских значений. Затем, в начале октября, по сведениям Росстата, цены на них выросли еще на 8,1 процента. Во многих регионах стоимость томатов разнилась: самые дорогие — 772,29 рубля за килограмм — обнаружились на Чукотке, а самые дешевые нашлись в Дагестане.