Рынок криптовалют столкнулся с крупнейшим с апреля обвалом
После того, как президент США Дональд Трамп заявил о введении новых пошлин против Китая, произошел обвал на рынке криптовалют. Как пишет агентство Bloomberg, он стал крупнейшим с апреля 2025 года.
По его данным, биткойн подешевел более чем на 12 процентов сразу после того, как в социальной сети Truth Social появилось сообщение американского лидера о пошлинах. Затем снижение приостановилось.
Уточняется, что в течение часа после заявления Трампа было ликвидировано криптовалютных позиций на сумму, превышающую 7 миллиардов долларов.
Ранее Трамп анонсировал масштабное повышение тарифов на ввозимую из Китая продукцию и другие торговые меры в ответ на попытку Пекина ограничить экспорт редкоземельных металлов.