В Еврокомиссии назвали использование российских активов безальтернативным

У Европейского союза (ЕС) в настоящее время нет альтернативы использованию активов России для выдачи кредита Украине. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, передает РИА Новости.

По словам Домбровскиса, ЕС конструктивно работает над вопросом использования активов Центробанка России в качестве основы кредитования Украины. Он добавил, что все признают инновационность этого решения.

«Мы усердно работаем над этим, мы сделали это сегодня, но за кулисами также проделана большая техническая работа, которая будет продолжена. В целом мы прогрессируем, и альтернатив нет», — подчеркнул еврокомиссар.

Ранее стало известно, что ЕС рискует не достичь в ближайшее время соглашения по схеме финансирования Украины на 175 миллиардов евро с использованием замороженных российских активов.