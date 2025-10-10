Торговая война США и Китая обостряется

Перед предстоящей встречей лидеров США и КНР в Южной Корее стороны обмениваются новыми ограничительными мерами: Китай ввел портовые сборы для американских судов и расширил экспортный контроль над редкоземельными металлами, а США планируют запретить китайским авиакомпаниям пролетать над Россией. Действующее торговое перемирие истекает 10 ноября, напоминает Bloomberg.

Китай, контролирующий 70% мирового рынка редкоземельных металлов, расширил ограничения на 12 из 17 элементов. Эти материалы критически важны для высокотехнологичных отраслей и ВПК, что дает Пекину значительное преимущество. Однако исключение для более распространенных легких редкоземельных элементов может ограничить эффективность этих мер.

По мнению экспертов, в качестве жеста доброй воли Китай может возобновить закупки американской сои, а США — снизить пошлины на китайские товары. Аналитики Citigroup отмечают, что полное торговое разъединение невыгодно обеим сторонам, но текущая тактика жестких переговоров увеличивает риск непреднамеренной эскалации до саммита АТЭС.